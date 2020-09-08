特朗普轟拜登賀錦麗反疫苗言論破壞防疫 要求道歉

美國民主黨總統候選人拜登日前指責現任總統特朗普對武漢肺炎疫情處理不當，置人命於險境；特朗普9月8日則反轟拜登和搭檔賀錦麗的反疫苗言論破壞民眾對防疫措施的信心，要求道歉。

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美國新冠病毒死亡人數已接近19萬，特朗普因此在全美民調落後拜登（Joe Biden）。他8日卯足全力抨擊拜登和副手民主黨籍聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。

賀錦麗5日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，若在11月3日總統大選前美國有一支新冠疫苗推出，她不會相信特朗普所宣稱這支疫苗的安全性和有效性。

拜登8日又加碼說，他希望未來任何疫苗都能資訊透明並有科學根據。“我擔心就算我們有一支很好的疫苗，人們也不太願意施打。因此特朗普正在破壞民眾信心。”

特朗普8日在白宮前召開的勞動節記者會上表示：“拜登和他非常自由派的搭檔，順道一提，這名搭檔可說是國會中最自由派的人物，我認為她能力不足；他們會毀了這個國家，會毀了我們的經濟。他們應該為自身魯莽的反疫苗言論立刻道歉。...他們所言有損科學。”

特朗普還說拜登“愚蠢”，指責對手言論“對我們的國家非常危險”。他並強調即將出爐的疫苗“將會非常安全且非常有效”。

特朗普表示：“我們很快就會有疫苗了，甚至可能在一個非常特別的日期之前就會有。”

由於特朗普選情受到武漢肺炎疫情影響，使得他面臨須儘快控制疫情的強大壓力，因此外界擔憂，特朗普政府可能為了趕上總統大選而倉促讓疫苗上市。