特朗普將宣布進一步削減駐伊拉克美軍

一位高級政府官員向路透社透露，特朗普總統計畫9月9日宣布進一步從伊拉克撤軍。此外，未來幾天內也將發布命令，減少派駐阿富汗的美軍人數。

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目前，大約有5200名士兵被派駐在伊拉克與伊斯蘭國（ISIS）作戰。一位政府官員上個月表示，特朗普希望在未來幾個月內，將這隊駐軍人數減少三分之一。

特朗普今年7月接受Axios採訪時說，他希望將派駐阿富汗的美軍人數從現在的8600人削減為約一半。

特朗普在上任後曾多次表示，希望美軍不再陷入“幾乎無休止的海外衝突”，並將美國士兵帶回家鄉。去年10月，在擊敗伊斯蘭國（ISIS）之後，特朗普也下令從敘利亞撤出全部美軍。

當時，特朗普在推文上說明了對於撤軍的想法。

推文曾表示，“美國（軍隊）多年前，本應在敘利亞只待30天，但我們留了下來。在看不到目標的情況下陷入越來越深的戰鬥。”特朗普寫道，“現在是時候讓我們擺脫這些荒謬的無休止的戰爭……並將我們的士兵帶回家。”

此前，近700名美國退伍軍人簽署了一封公開信。在信中除了強烈反對《大西洋月刊》（The Atlantic）在臨近總統大選之際對特朗普發動不實的造謠攻擊之外，也感謝特朗普履行了把軍隊從阿富汗帶回家的承諾。

路透社表示，由於11月3日即是美國總統大選，在大選前公布此一消息，也能拉擡選情，提醒選民特朗普正在履行承諾。