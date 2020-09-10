美駐港領館宿舍25.66億港元成交，買家是恆隆地產

9月10日，負責為美國政府駐香港總領館宿舍物業招標的世邦魏理仕宣布，位於港島南區壽山村道37號的現美駐港領事館宿舍房產以25.66億港元（下同）價格成交，相等於每平米58.2萬元。

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據《聯合早報》的消息，該物業有六棟低密度住宅物業，提供26個單位及52個車位，是美國駐港人員的宿舍。美國政府1948年購入該房產，持有至今已超過70年。

今年5月底，港媒傳出美國政府決定出售在港部分房產，由於美國和中國關係正陷低潮，消息備受關注，外界紛紛猜測美方售房的動機。

市場原先估計每平方米的價格介於48.4萬至107.6萬元之間，估值約21.3億至47.3億元，如今成交價接近市場預期的下限水平。對此，世邦魏理仕表示，此次出售吸引了不少本地及國際投資者關注，在市場波動下，交易價格符合市場預期，此次大額成交也反映投資者對香港保持信心。

世邦魏理仕沒有透露買家的信息，此前曾盛傳該物業將由香港首富李嘉誠旗下的長實集團奪標，該公司今天回應稱自己並非中標者。據媒體報道，該物業最終由香港恆隆地產拿到手。

據了解，目前美國政府名下的房產還剩港島山頂白加道5574平地皮連豪宅，以及位於中環花園道的5730平美國駐港澳總領事館。