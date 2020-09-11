美國西部全線燃燒 50萬人撤離 至少15人亡

美國西部大火在乾燥的勁風中猛烈延燒。周五從加拿大接壤的華盛頓州到加利福尼亞州，整個美國西部全線燃燒，火勢嚴峻，至少有15人死於這場火災，俄勒岡州林火已經燒毀38萬公頃，超過50萬人緊急撤離。

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在長期的乾旱和強風推動下，整個美西遭受火災，從與加拿大接壤的華盛頓州到墨西哥邊境的加利福尼亞州聖迭戈市，大火延燒規模創下可悲的記錄。由於大片區域不能進入，因此無法評估真實的火災破壞程度。

據法新社發自加州弗雷斯諾（Fresno）的報道，被稱為“八月複雜大火”的加州西北林火8月17日延燒到門多西諾森林，有37處火點，燒毀面積超過302,000公頃，正式成為該州史上最大規模火災。

當局警告說，最近幾個小時，在西海岸已確認至少有15人死亡，但許多地區無法進入，因此可能有更多人員傷亡。

面對兇猛的火勢，當地居民被橙色濃霧所包圍，常常被迫在幾分鐘內逃離。逃到弗雷斯諾一家旅館的弗雷傑米·史密斯告訴法新社： “我當時很慌。我數清所有孩子都在車上，然後把我們的東西扔進後備箱。你知道，我們的時間只夠做這些。”

14歲少年半夜開車逃生

14歲的魯本-納瓦雷特（Ruben Navarrete）人生中的首次駕車是為了逃避火災，而且是半夜在加利福尼亞的一條小山路上下山逃避火焰。這個少年到達克洛維斯鎮的緊急住宿中心與在那裡的家人彙聚後告訴法新社：我叔叔之前曾告訴過我，如果我們必須撤離，我將不得不自己開車。”這位少年還說，當時我們身後就是火焰，“我甚至不想回頭看，因為我要集中精力駕車。我不希望發生任何事故或其他什麼的。不過，如果我們看窗外，就可以看到山下的深淵。”

在加州，2018年11月的大火將“天堂之城”化為灰燼，奪去86人的生命，給當地居民留下創傷記憶。而這次火災的局勢嚴峻，因為預計乾燥天氣將持續到本周末。