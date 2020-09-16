新冠疫情下的美西經濟又遭世紀山火重創，百葉凋敝復蘇之路更加漫長

正在新冠疫情下苦苦掙紮的美國西海岸加利福尼亞州、俄勒岡州、華盛頓州的經濟，又遭半個多月來漫山遍野燃燒的世紀大火蹂躪，使得三州經濟再遭重創。專家認為，原本疫情消退後可望進入復蘇期的西岸經濟，比預期將推遲一年至兩年。

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截至15日，美國西海岸的野火已燒毀加州、俄勒岡州和華盛頓州超過500萬英畝山林，大火燃燒的土地面積超過六個羅德島州，燒毀的房屋不計其數，數萬人撤離家園，至少36人喪命；令人窒息的濃煙使飛機停飛，家家門窗緊閉，許多城市空氣品質惡化到排名全球之冠。

信用評級機構A.M. Best估計，僅加州山火的保險損失金額可能超越130億元。追蹤天災的經濟學家卡明斯(Adam Kamins)說：損失正在增加，實際受損建築物數字尚未清楚，我想象到數字之高將令人吃不消。

對於美國整體經濟而言，山火所造成的衝擊可能不會大太，但經濟衝擊對受山火重創的地區來說是強烈的，尤其加州和俄勒岡州貧困小鎮，因為當地不少商戶早已在新冠疫情帶來的經濟衰退下艱難度日。

在舊金山金融區經營餐廳酒吧的女店主特魯布尼克(Sarah Trubnick)，因疫情已經休業多時，她說原本靠戶外堂食做生意的同行也因為山火濃煙而無法經營，她說“就像每日活在末日般”。

由於山火發生於荒野森林，使得越來越多遷入山林中生活的人，置自己和財產於山火風險中。

波特蘭的俄勒岡州立大學、俄勒岡大學和聯邦森林服務局一份針對山火對經濟影響的研究，發現地方小區經濟會進入緩慢增長，可能長達18個月；遊客也因為害怕看到焦土場面而不會到來觀光，旅遊業受創，伐木等經濟活動因山火而式微。