華盛頓對伊朗實施新的制裁

美國周一對伊朗國防部以及和伊朗核武計畫有關的其他伊朗實體實施了新的制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社的報道指出，和聯合國安理會其他大國的意見相反，特朗普政府認為，從今以後，根據2015年伊朗核協議而被取消的針對伊朗的國際制裁措施已經被恢復。

根據特朗普簽署的總統令，美國明確表示對伊朗國防部、對伊朗國防工業組織及其主管梅赫達德（Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi）以及其他伊朗實體，實施制裁。

美國國務卿蓬佩奧在新聞發布會上宣布，“不論你是誰，如果你違反了聯合國的伊朗武器禁運，你就有可能受到制裁。”參加這一新聞發布會的，還有美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin），國防部長埃斯珀（Mark Esper），

商務部長羅斯（Ross）和以及美國總統國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）。

路透社的報導指出，2015年7月，聯合國安理會五個常任理事國加德國和伊朗在維也納達成伊朗核問題全面協議（JCPoA），在這一協議下，聯合國對伊朗常規武器的禁運應該在美國總統大選前不久的10月18日到期。

特朗普於2018年5月把美國從伊朗核協議中撤出，但是，上個月，美國又啟動了伊朗核問題全面協議中的一項規定，這就是：在伊朗不遵守協議規定的情況下，30天內自動恢復對伊朗的制裁。美國政府認為，這個期限已經於星期天國際標準時間零點過期，但是，協議的其他簽字方拒絕美國的這一解讀。