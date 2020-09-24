特朗普拒絕承諾和平轉移權力後，抗議聲一片

特朗普周四引發了一片的抗議聲，因為此前他表示，如果在11月3日的總統選舉中，是他的競爭對手拜登取得勝利的話，他拒絕承諾和平轉移權力。

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特朗普拒絕承諾和平轉移權力，這甚至在他自己的陣營共和黨人士中，也引發了憤怒。有人將他與獨裁者相提並論。

特朗普的盟友、參議院多數黨共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）感到不得不向美國人重申，投票結果將受到尊重。

麥康奈爾在推特上寫道：“11月3日選舉的獲勝者將在1月20日就任總統”。他還寫道“權力的過渡將是有序進行的，就像1792年以來，每四年所經歷的那樣”。1792年，是美國第二次總統選舉的日期，當時規定了總統的任期是四年。

特朗普的死對頭、民主黨籍的眾議院議長佩洛西則指責這是醜聞。佩洛西在新聞發布會上說，必須“提醒他（特朗普）：總統先生，您不在朝鮮，您不在土耳其，您不在俄羅斯，另外，您也不在沙特阿拉伯，你在美利堅合眾國，我們是一個民主的國家。”

陷入嚴重分歧的美國將在不到六個星期後舉行總統選舉。周四引發一片抗議的是，特朗普周三晚上發表了一個簡短的評論，他在回答一個問題時說，不論選舉結果是怎樣的，他不能夠保證權力的過渡是沒有暴力的。法新社的報道指出，特朗普時不時拿出不承認選舉結果的想法，2016年時，他對希拉里·克林頓也發出了同樣的威脅。