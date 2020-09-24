篷佩奧指北京企圖煽動美國種族情緒 挑起事端 蓋過病毒追責聲音

對北京保持強硬立場的美國國務卿蓬佩奧9月23日在威斯康辛州發表演講，他指控北京試圖通過煽動美國反種族主義運動的怒火，挑起事端，以湮滅美國要求對疫情追責的聲音。

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據法新社發自麥迪遜的消息，周三美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）十分罕見地在威斯康辛州發表演講。他對該州共和黨議員們說，中國共產黨人以為他們通過譴責種族主義的大喊大叫就可以蓋過美國人要求（對病毒）追責的聲音。威斯康辛州是搖擺州，兩黨在11月大選前夕展開激烈競爭。

篷佩奧補充說：“中共企圖煽動類似明尼阿波利斯，波特蘭，或在這個州的基諾沙發生的那種騷亂。” 他一字一句地說：“這令人厭惡。我們絕不讓這事發生。”

自五月份，非裔美國人喬治·弗洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）被一名白人警員跪壓致死以來，美國出現前所未有的反種族主義和反警察暴力的憤怒浪潮。在俄勒岡州的波特蘭市，示威者和警察之間的暴力尤甚。特朗普總統譴責“無政府主義煽動者”在作亂。

然後在8月下旬，威斯康星州的基諾沙（Kenosha）又發生白人警察開槍重傷黑人男子雅各布·布雷克（Jacob Blake）事件，導致反種族主義暴力抗議騷亂再起。

篷佩奧為了支持自己對中共的這項指控，他引述了一名中國外交官寫給威斯康星州一名當選官員的信。信中提到北京堅決反對在冠狀病毒問題上針對華人社區的種族歧視和仇外心理。

他說：“美國有理由對中共處理冠狀病毒的做法感到憤怒，這與種族問題無關，但與疫情造成的死亡有關，與那些被剝奪學校的兒童有關，與損失的就業崗位有關。”

自春季以來，特朗普和篷佩奧一直指責中共當局最初在冠狀病毒Covid-19的嚴重程度上撒了謊，導致疫情大流行。他們還經常把Covid-19稱為“中國病毒”，這個稱呼激起北京的憤怒，也受到許多亞裔美國人的指責。