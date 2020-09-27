特朗普快速提名大法官 拜登要求等大選之後再定

美國總統特朗普提名巴瑞特為大法官，在提名聽證會上，巴瑞特的信仰可能被提出討論。她是天主教徒，而且參加神祕的天主教會社“讚美的子民”，這個團體被指為崇尚威權主義的專制組織，組織內男尊女卑，會眾必須聽命於“首腦”。

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英國《衛報》報導，“讚美的子民”成員將人生重大事項交給“首腦”決定，入會的已婚女性視她們的丈夫為“首腦”。會眾在財務上彼此支援，所有會眾必須把所得的5%交給組織。巴瑞特的父親和丈夫都是“讚美的子民”成員。

巴瑞特2017年被特朗普提名為芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官時，就因保守宗教觀點被盯上。民主黨參議員當時質疑，她的信仰可能會影響對法律的見解，加州參議員範士丹就說：“你長期以來都認為信仰會戰勝一切，教條強烈深植你心中。”

巴瑞特曾不只一次為自己辯護：“我要強調，我個人的信仰不會對我履行法官職責造成影響。”

巴瑞特的丈夫傑西曾任聯邦檢察官，目前是執業律師。夫婦倆育有七名子女，包括兩名從海地領養的小孩，和一個患有唐氏症的心智幼子，每天早上都得靠巴瑞特背下樓。巴瑞特曾在孩子就讀的小學當義工。

巴瑞特住在印第安納州南灣市，一家人時常出席聖母大學爵士音樂會與美式足球賽。這裡和中西部許多小型大學城一樣，人際關係緊密。

巴瑞特以第一名成績畢業於印第安納州聖母大學法學院，曾任保守派已故大法官史卡利亞的助理，極獲史卡利亞賞識。巴瑞特若順利上任，將是現任大法官中唯一不是出身常春藤盟校法學院的大法官。

巴瑞特當上法官後，每天清晨四點到五點就起床，從南灣乘坐一個半小時的車程到芝加哥上班。認識巴瑞特很久的聖母大學教授卡洛薩說：“這是真的，我常一大早看到她在健身房運動。”