2020美國總統選舉： 如何解讀民調結果？

紐約時報在周二兩位候選人首次投票選舉的前夕公布了特郎普最近十年沒有繳納所得稅，周日根據華盛頓郵報以及ABC電視台的民調結果，兩位主要候選人的支持率拉開至最大距離，達到十個百分點，拜登的支持率為54%，而特郎普的支持率為44%。民調還顯示，女性選民是造成此一差距的主要因素之一，女性選民中65%支持拜登，而男性選民則有55%支持特郎普。

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自從4月8日，桑德斯推出選舉，拜登正式被推舉為民主黨總統候選人之後，民調結果始終顯示，拜登的支持率持續領先，但是，四年前的選舉中民調也曾經顯示了同樣的結果，但是，最終卻發生了令舉世震驚的一幕。今天應該如何解讀民調數據才能夠儘可能地避免重蹈覆轍？法國電視台新聞頻道追蹤了今年四月以來的美國民調機構最選民投票意向的調查，邀請法國的美國問題研究專家試圖對民調結果做出準確的解讀。

民調是否可靠？

首先全世界有關選舉的民調都與選舉結果存在一定的差異，因此，必須對民調結果持有保留，尤其應該吸取2016年美國選舉的教訓。當年幾乎所有的民調都預測了希拉里的當選，最終的結果卻是特郎普當選。

不過，法國學者Jean-Eric Branaa認為其實民調出現的誤差並不是人們想像的那麼大，而且也是完全可以解釋的。民調預測希拉里獲得的美國全體選民的選票將超過特郎普，這也是事實，民調出錯的關鍵在於威斯康星州，賓夕法尼亞州與密西根州，由於特郎普在這三州險勝，再加上選舉人制度，這才最終改變了選舉的最終結果。

其次，對個別偏離平均數字的民調結果必須謹慎對待，無論是針對特郎普還是拜登，最保險的手段綜合各方的民調取其平均值。

美國民調整合網站“Real Clear Politics (RCP)”對美國全國主要媒體在競選過程中所展開的民調結果進行統計以便每天更新選民的投票意向。網站還明確刊登了各大民調機構的誤差率，他們大致在1至4個百分點之間。

另外，美國專註於研究美國總統選舉民意調查的機構538（成立於2008年3月7日，其名稱來源於美國選舉人團中選舉人的數量 ）推出了預估模式，對各州的選舉結果進行模擬推算，以便按照各州的選舉結果預估可能導致的最終結果。預估模式也同樣每天根據最新的民調結果而不斷更新，根據該網站9月7日的預估，拜登在71 % 的可能出現的選舉結果中都勝出。

民調數據解讀

自從今年四月以來，民調結果相對穩定，特郎普始終處於弱勢，與拜登之間的差距在4，5與10個百分點之間。如果說民調結果往往與現實之間存在落差的話，對巴黎索邦大學美國問題專家Jean-Eric Branaa來說，特郎普的支持率低於拜登是一個重要的現象，因為對試圖連選連任的總統來說是十分罕見的，從美國選舉史來看，現任總統的支持率一般高於對他提出挑戰的候選人。而且，他還表示，他研究美國民調三十多年來，從未看到過如此穩定的數據，特郎普的支持率十分穩定，多個月來持續穩定在40 %至45 %之間。不過，這並不意味着拜登已經穩操勝卷，因為美國總統最終取決於選舉人的投票，也就是說，人口多少不同的州選民的票值不等。例如，按照1990年的數據，在阿拉斯加州，每張選舉人票代表着11萬2000人，而在紐約州是40萬4000人。所以，研究美國歷史的法國專家 Lauric Henneton認為應該將民調數據與各大洲的選舉人的票數相對比才能夠具有說服力。不過，統計顯示，即使將民調數據與選舉人選票數相掛鉤，拜登的支持率也似乎高於特郎普。

當然，在選前的一個月的時間內，新冠疫情，網絡投票以及其他別的可能發生的突發性事件仍然使選舉充滿變數。