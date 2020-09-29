刷手支付

亞馬遜試用“刷手支付”

Amazon a dévoilé une technologie biométrique sans contact pour permettre aux clients de payer en magasin d’un simple mouvement de la main. le 29 septembre © amazon

作者： 法廣 2 分鐘

9月29日，亞馬遜推出了其Amazon One手掌支付系統，消費者可以通過手掌在其無人商店“Amazon Go”內的終端上完成付款。首先試用的是西雅圖的電子商務巨頭的便利店。