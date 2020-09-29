亞馬遜試用“刷手支付” 發表時間： 29/09/2020 - 22:30 Amazon a dévoilé une technologie biométrique sans contact pour permettre aux clients de payer en magasin d’un simple mouvement de la main. le 29 septembre © amazon 作者： 法廣 2 分鐘 9月29日，亞馬遜推出了其Amazon One手掌支付系統，消費者可以通過手掌在其無人商店“Amazon Go”內的終端上完成付款。首先試用的是西雅圖的電子商務巨頭的便利店。 廣告 繼續瀏覽後續 在首次使用之前，該系統會對消費者的手掌信息進行掃描採集，並與其信用卡或借記卡進行綁定。亞馬遜於2018年提交了“非接觸生物識別系統”的專利申請，該系統包括“生成用戶手掌影像的掃描儀”。美國專利局提到：“該系統”配有手掌掃描器，通過對“掌紋、靜脈血管結構、皮下軟組織”等人體生物信息進行識別和採集後，消費者只需要在掃描器前揮手，就可以完成付款。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 經濟