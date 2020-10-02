在白宮，新冠病毒很容易就可以安家

法新社發自華盛頓的報道指出，在白宮，不但辦公室擁擠，人們不斷地出出進進，而且還有一個不欣賞帶口罩的人的老闆特朗普：這樣，冠狀病毒很容易就在白宮築了巢。雖然特朗普自己說，他“平均每兩到三天”就接受一次檢測，病毒最終還是感染了美國總統。

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周五，在特朗普宣布自己和梅拉尼婭新冠檢測都是陽性之後，在白宮引發了一場尋找密切接觸者和進行緊急篩查的競賽。

這不是一件容易的事，白宮曾經是一處宅邸，房間比較小，走廊也比較窄，後來改建成了世界第一強國的權力中心。即使是著名的橢圓形辦公室也很擁擠，對於一些員工來說，安裝在凹進去的牆壁中的桌子通常就是他們的辦公桌了。

特朗普的極具影響力的女婿庫什納就在白宮最小的房間之一里工作。但是，他對《時代》雜誌說，他的位置具有戰略意義，就在總統私人餐廳的旁邊。

法新社還指出，有近400人在白宮工作，記者們則擠在專為新聞界而設的位於側翼的辦公室里，記者們認真地戴着口罩，這與總統府的僱員們是不同的。

法新社還表示，特朗普經常不願戴防護的口罩，特朗普宣稱他是安全的，因為有雅培實驗室（Abbott）設計的快速檢測法定期進行篩查。不過，法新社指出，雅培的快速檢測法雖然幾分鐘就可以出結果，但是，研究人員質疑它的準確性，它的使用也並不廣泛。一些記者是系統性地接受篩查的，但有些記者不是這樣，尤其是當特朗普在離開白宮之前回答問題時，這些記者可能離總統只有幾公分遠。