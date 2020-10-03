特朗普如何感染上新冠病毒？ 白宮玫瑰園大法官提名儀式成為聚焦點

美國總統夫婦周四宣布感染新冠病毒引發外界高度關注，周五特朗普戴着口罩乘坐直升飛機前往軍醫院接受治療的照片在網絡廣泛流傳。白宮隨即追蹤了所有與特郎普近距離接觸過的人。媒體綜合介紹了特朗普感染病毒的可能途徑。

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白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks）在特朗普被確認之後幾個小時也被確診感染病毒，雖然她與特朗普接觸頻繁，但這並不意味着她就是傳染源，因為每個人對病毒感染的潛伏期不盡相同。

目前外界高度關注的是上周六在白宮玫瑰園舉行的提名巴萊特擔任最高法院大法官的提名儀式，提名儀式雖然是在戶外舉行，但是參與者大多都不戴口罩，而且不遵守安全距離，目前參與該儀式的另外兩人也被確診，他們分別是共和黨參議員麥克李（Mike Lee）以及美國著名的教會大學的主席。據介紹，又有四名出席玫瑰園儀式的人新冠檢測呈陽性。

特朗普周邊的競選班子成員以及在白宮的工作人員經常不戴口罩，在周二舉行的總統選舉首輪電視辯論中，與民主黨支持者不同的是，特郎普的支持人基本都不戴口罩。據特朗普競選活動發言人墨斐（Tim Murtaugh）剛剛證實，特朗普競選團隊經理斯蒂芬（Bill Stepien）的新冠檢測結果呈陽性。目前出現輕微癥狀，估計他將在家裡繼續經營特朗普的競選活動。

除了斯蒂芬之外，前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）和美國共和黨參議員蒂利什（Thom Tillis）都在特朗普確診後，也證實感染冠病。

目前特朗普的競選活動基本在網絡舉行，倘若治療工作進展順利，特郎普應該在兩周後重新返回競選舞台。而民主黨方面，民主黨候選人拜登在被確認陰性之後表示期待總統早日康復並且再度強調佩戴口罩的重要性。