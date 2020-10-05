美國國務卿蓬佩奧已啟程前往日本訪問

蓬佩奧10月4日啟程訪問東京期間，將出席美、日、澳大利亞與印度的四國外長會議。

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蓬佩奧的此次亞洲之行原本還會訪問蒙古和韓國，但是在總統特朗普被確診感染新冠病毒住院後，蓬佩奧縮短了行程，只保留了訪問日本的部分。

美國國務院10月3日表示，蓬佩奧10月4日至6日訪問東京期間，將出席美、日、澳大利亞與印度的四國外長會議，主要討論印太地區緊迫的議題。

蓬佩奧10月4日啟程之前在機場對隨行採訪的記者們說，美國方面為他這次與四邊合作機制的夥伴們會面做出很長時間的準備。他還說，美國希望這次四邊合作機制外長會議將會取得重大成果，並做出重大宣布。

當被追問可能會有什麼重大宣布時說，蓬佩奧沒有做出明確的回應。

蓬佩奧還表示，在出發前，他和整個國家安全團隊一起與正在醫院治療和康復的特朗普總統進行了電話會議，確保總統掌握全球局勢的最新發展。他還說，總統特別對他這次日本之行做出了一些最新指示，他期待執行這些指示。

在蓬佩奧國務卿出發前，《華盛頓時報》9月27日報道說，美國副國務卿斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）提議，美國正式考慮與亞太國家建立北約式聯盟，以攜手對抗中共政權。報道還說，比根表示，如果特朗普獲得連任，亞洲北約將在第二任期中出現。

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（ David Stilwell）上個星期五則在新聞簡報會上說， 四方機制是一個非正式組織，因共同的利益走到了一起。他說，這次四方會談將討論中國在南中國海以及香港的政策，並重申維持自由、開放和包容的印太地區的重要性。

北京一直批評美國試圖在亞洲用四方機制來遏制中國的發展。