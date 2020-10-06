特朗普叫停和民主黨的抗疫刺激方案談判

美國總統特朗普10月6日表示，他拒絕了民主黨提出的經濟刺激提案，並命令他的代錶停止談判，直到總統大選結束。特朗普在社交媒體上稱，“我們給出了非常慷慨的1.6萬億美元的方案”，但佩洛西沒有談判的誠意。消息傳出後，投資者拋售股票。美股三大股指聞訊跳水。道瓊斯指數在消息公布後的幾分鐘內下跌了600多點，短線由漲轉跌，跌幅約達1.3%。

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美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）周二早些時候剛剛重申，呼籲美國政府採取更多經濟刺激措施，以支持美國最脆弱的人群。

目前美國刺激措施的談判已陷入僵局有數月之久。鮑威爾表示國會施行過多經濟刺激的風險遠低於刺激不夠的風險。鮑威爾認為，即使政府支出增加了本來已經很高的聯邦預算，議員們也應該採取進一步的行動。

美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）周二再次就新刺激方案進行談判。

佩洛西呼籲共和黨支持眾議院上周通過的民主黨版本的刺激法案。但是，民主黨提出的2.2萬億美元的規模與白宮支持的1.6萬億美元提案之間仍存在巨大差距。

佩洛西周二在一份聲明中說：“鮑威爾的警告再清楚不過了：必須立刻採取強有力的行動，避免因疫情而造成經濟災難。共和黨人早就應該與我們一起表決通過一項能夠滿足美國人民需求的法案了。”

民主黨上周通過了一項2.2萬億美元的抗疫救助計畫。該計畫包括恢復每周600美元的額外失業救濟金，向大多數美國人直接發送1200美元的支票，向各州和地方政府直接提供4360億美元的援助，並授權第二輪針對小企業的“薪資保護計畫（PPP）”貸款。

共和黨先前提出的1.6萬億美元計畫則包括每周400美元的額外失業救濟金，2500億美元的州和地方政府救濟以及企業責任保護。