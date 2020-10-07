特朗普剛停止與國會民主黨人就抗疫刺激方案進行協商，就呼籲國會儘快舒困民航業

新冠病毒疫情肆虐，航空業持續低迷，美國總統特朗普7日呼籲國會，儘快再核准250億美元的薪資補助，以避免數萬名民航業的員工被放不帶薪水的假期（無薪假）。

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在此之前幾個小時，特朗普才剛宣布，就撥發至少1.6萬億美元的抗疫刺激方案，停止與國會的民主黨人協商。此舉似乎意味着，難以再核准發放250億美元的薪資補助款給民航業者，數以萬記的民航業員工的再延長6個月免於放無薪假的希望恐怕將會破滅。

特朗普7日在推特發文，促請國會“立即核准給民航業者的250億美元薪資補助…我馬上就簽署”！特朗普並說，國會能夠動用先前抗疫刺激經濟方案中沒有使用的經費來資助民航業者。

美國國會3月份通過250億美元補助航空業薪資方案，大部分經費是現金補助，於9月30日到期。

眾議院將在10月19日再度開會，眾議員可能會再度致力通過一項單獨的法案，以撥款民航業者殷切期盼的250億美元。儘管這項航空業舒困款獲聯邦參眾兩院力挺，不過前景仍然難以預料。

美國航空公司（American Airlines）與聯合航空公司（United Airlines）上個星期開始裁減3萬2000名員工。不過兩家公司之前曾表示，若國會通過政府再度資助薪資支出的方案，他們將不會裁員。