美國媒體：白宮34人確診新冠 比已知更多

根據一份美國政府內部備忘錄，白宮近幾日爆發的武漢肺炎疫情，已造成「34名白宮工作人員和其他接觸人士」感染。顯示白宮染疫人數比原本已知還要更多。

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這份備忘錄由美國廣播公司新聞網（ABC News）取得，發布日期是7日，對象是美國國土安全部轄下. 聯邦緊急事務管理總署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）高層主管。這個機關負責管理國家對公共衛生災難的持續應變措施。

備忘錄當中還提到，其中一名染疫人士是美國總統特朗普的高級顧問。特朗普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）和另名高級顧問米勒（Stephen Miller）近幾日都確診感染新冠病毒。

美國廣播公司新聞網先前報導，共有24名白宮幕僚和他們的接觸者染疫。目前仍不清楚，曝光的這份備忘錄當中所謂“其他接觸人士”指的是誰。

新的染疫人數不僅凸顯白宮疫情危機持續擴大，也凸顯美國政府官員如何想盡辦法封鎖白宮疫情消息。

確診感染新型冠狀病毒的特朗普5日晚出院返回白宮，但他一抵達並在尚未進入屋內前，便已脫下口罩。令人擔憂特朗普的行為可能讓白宮幕僚、工作人員和特勤局人員陷入染疫危險。