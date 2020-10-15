美國務院警告國際金融機構勿與受制裁港人交易 責北京積極破壞香港自治

美國國務院向國會提交報告，正式警告國際金融機構勿與壓制香港民主自由而被美國制裁的十名中港官員進行業務往來，否則會很快面臨制裁。報告更批評中港政府近期多項行動，包括修改教科書和大肆拘捕民主派議員，顯示北京正積極破壞香港的自治。

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不過，這份在美國時間星期三向國會提交的報告，制裁名單較8月財政部公布的名單少了一人，就是在去年11月退休的前警務處長盧偉聰。據傳媒報道，負責處理去年中起的反對修訂逃犯條例運動的，其實是時任副處長、現任處長的鄧炳強，對盧偉聰早前被列入名單，表示奇怪。根據報告，受制裁的十人，分別是六名以特首林鄭月娥為首的香港官員，以及以國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍為首的四名中國內地官員。

報告按時序列明事例，指中共有系統地消毀香港的自治，包括實施港區國安法和成立國安署，嚴重削弱香港的人權和司法獨立。報告又指出，國務院留意到香港近期的事態發展，包括有反對派議員被捕、修改教科書以消除公民抗命及三權分立的說法、警告會拘捕發表支持香港民主言論的人士、警方拘捕數以百計抗議押後立法會選舉的和平示威者、港府拒絕向被視為批評者的外國人發放簽證、中國官媒報道指控與外國外交官員交流的港人有觸犯國安法下勾結外國勢力的罪行之嫌等，這些行動表明，北京正藉著國安法和港府之手，主動尋求破壞香港自治，未能履行《中英聯合聲明》與基本法訂明的義務。

美國國務院發言人奧塔格斯在記者會更表示，美國已經公開譴責北京和香港當局採取越來越多有問題的行動，扼殺異見人士和削減香港自治，出於政治動機推遲今年9月的立法會選舉，以及逮捕和拘留試圖離開香港的民主人士。

國務院周三提交的報告未有提及那些金融機構有跟受制裁的十名中港官員有重大交易，而根據程序，有關數據會在未來的60日內列出，而相關機構可以在30日內結束跟林鄭月娥等受制裁人士的交易，否則會被制裁。英美政界人士早前曾分別批評滙豐和渣打銀行支持實施港區國安法，外界關注這兩間銀行會否被華府制裁。

美國總統特朗普7月中籤署香港自治法，財政部8月公布11名中港官員制裁名單，當時，受制裁的多名官員分別發表聲明，表達不滿，但同時指美國制裁只會帶來少許不便，但不會被嚇倒。