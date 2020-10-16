封殺拜登兒子醜聞 美國會將傳喚臉書推特執行長

美國媒體近日報導民主黨總統候選人拜登之子的電子郵件醜聞，但臉書及推特禁止轉貼相關的報導。美國參議院司法委員會10月16日表示，將傳喚兩家社交媒體的執行長前來作證。

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《紐約郵報》（New York Post）近日在報導中聲稱取得一台拜登之子亨特·拜登(Hunter Biden)丟棄的電腦，電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的信息。

但拜登競選團隊否認拜登曾見過報導中提及的烏克蘭商人，臉書和推特在新聞真實性有疑慮的情況下，限制用戶轉貼新聞鏈接。

共和黨陣營對此大為惱火，說臉書和推特此舉實際是有黨派偏見的審查制度。民調落後的美國總統特朗普也毫不留情地痛罵這兩大社交媒體。

美國參議院司法委員會16日表示，將在下周舉行聽證會，強迫推特執行長傑克·多西（Jack Dorsey）前來作證，並已邀請臉書執行長馬克·紮克伯格（Mark Zuckerberg）前來作證。

美國參議院多數黨共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）16日抨擊說，對《紐約郵報》報導的審查，推特及臉書“應該受到譴責”。

拜登競選團隊16日表示，他們對推特及臉書的審查作法沒有異議，甚至承認他們感到“高興”。