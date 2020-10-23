特朗普：蘇丹將與以色列關係正常化

美國總統特朗普10月23日宣布，蘇丹將開始與以色列關係正常化。他在白宮告訴記者，至少還有其他5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。

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路透社報導，蘇丹是近兩個月以來第3個與以色列關係正常化的中東國家。9月15日，美國總統特朗普在華盛頓接待了以色列總理內坦尼雅胡、阿聯酋外長阿卜杜拉（Abdullah bin Sajid）及巴林外交大臣紮耶尼（Abdullatif al-Sajani0），三國代表在白宮簽署了關係正常化協議。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）23日證實將與蘇丹關係正常化，並稱這是“新時代”的開始。