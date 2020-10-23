特朗普：蘇丹將與以色列關係正常化 發表時間： 23/10/2020 - 23:04 Israël et le Soudan ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques, a annoncé le 23 octobre le président américain Donald Trump © AP 作者： 法廣 3 分鐘 美國總統特朗普10月23日宣布，蘇丹將開始與以色列關係正常化。他在白宮告訴記者，至少還有其他5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，蘇丹是近兩個月以來第3個與以色列關係正常化的中東國家。9月15日，美國總統特朗普在華盛頓接待了以色列總理內坦尼雅胡、阿聯酋外長阿卜杜拉（Abdullah bin Sajid）及巴林外交大臣紮耶尼（Abdullatif al-Sajani0），三國代表在白宮簽署了關係正常化協議。 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）23日證實將與蘇丹關係正常化，並稱這是“新時代”的開始。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 外交