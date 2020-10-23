美國反對土耳其試射S-400防空導彈

路透社10月23日報道，土耳其總統埃爾多安當天證實，土耳其試射了S-400防空導彈，並稱美國在這一問題上的反對態度“並不重要”。美國五角大樓發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)23日表示：作為美國和北約的盟友，試射S-400防空導彈與土耳其做出的承諾不符，我們反對土耳其的做法。這將會給我們雙方防務關係造成嚴重後果。

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據俄羅斯塔斯社2020年8月23日報道，俄國和土耳其雙方已經簽署第二批S-400防空導彈系統的合同。

俄羅斯在2017年9月與土耳其簽署了一項價值25億美元的協議，向土耳其交付S-400防空導彈系統。根據合同，土耳其將獲得一套團級S-400防空導彈系統（兩個營）。該協議還計畫向土耳其方面提供部分生產技術。

而就在上周，土耳其對S-400防空導彈系統的一次“明顯試射”，引發了美國國務院和國防部的強烈反應。

埃爾多安23日向媒體證實了這一消息。他表示：“（這些試射）已經並正在進行，美國的立場與我們完全無關，如果我們不準備試射這些軍事武器，那我們該怎麼辦？”路透社的報道更是形容土耳其對美國的反對“不屑一顧”（shrugs off）。

埃爾多安補充說，“看來一些（美方）人士對俄制武器感到特別不安，我們有決心，我們將一如既往地繼續推進。”土耳其將繼續測試包括輕型、中型和重型武器在內的各種軍事裝備，其中也包括大量從美國購置的武器。

俄制S-400防空導彈 圖自塔斯社

路透社指出，土耳其和美國這兩個“北約”組織盟國在有關S-400的問題上長期存在分歧。

今年6月，美國參議院提出的立法規定，美國將能夠購買土耳其製造的S-400防空導彈系統。該提議是立法者的一項有力嘗試，以減輕華盛頓與安卡拉之間關於F-35戰鬥機的僵局。

S-400是俄羅斯研製的第四代遠程防空導彈系統，最大射程達400千米，可對付飛行器、近程彈道導彈和巡航導彈等目標，土耳其、印度等多個國家購買了該型導彈。

土耳其於2017年與俄羅斯簽訂採購合同後， 去年10月23日，俄羅斯國防出口公司宣布俄方提前履行了交付合同，向土耳其交付首批S-400系統的所有子系統，包括配套的彈藥。

今年8月23日，俄羅斯國防出口公司總經理米赫耶夫證實，土耳其和俄羅斯已經簽署了採購第二批S-400防空導彈系統的合同。