美法官拒絕撤回有關微信的臨時禁制令

WeChat在美國平均有1千8百萬活躍用戶

舊金山的一位美國聯邦法官10月23日駁回了美國司法部提出的請法官撤回批准蘋果和谷歌繼續允許在美國應用店下載WeChat的要求。

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美國之音報道：WeChat是中國公司騰訊的社交媒體應用軟件微信的海外版。聯邦治安法官勞蕾爾·比勒(Laurel Beeler)說，政府方面拿出的新證據並不足以改變她在這款應用案件問題上的意見。美國司法部認為，WeChat和中國字節跳動公司的短視頻分享應用抖音的海外版TikTok都對美國國家安全構成威脅。

WeChat平均每天在美國有1900萬活躍用戶。WeChat在美中國留學生、旅居中國的美國人和在中國有親友或生意往來的美國居民中間廣為使用。

美國政府說，WeChat和TikTok受制於中國共產黨政府，侵犯美國人隱私，並威脅美國國家安全。

美國商務部下令從9月20日起將WeChat從美國的應用店中刪除。商務部的命令還禁止美國境內的其它WeChat交易，這有可能使該款應用在美國境內無法使用。

在微信用戶提起訴訟後，法官比勒下達了臨時禁制令，暫緩執行行政當局的禁令，使美國境內用戶得以繼續使用這款應用。

美國司法部稱她的裁決是個錯誤，並且已向美國第九聯邦巡迴上訴法院提出上訴，但上訴法院近日不大可能做出裁決。

比勒星期五寫道：“記錄並不支持政府‘已嚴格量身設定了被禁交易以保護其國家安全利益’的結論。”

她說，證據“支持這樣的結論，即這些限制措施‘嚴重加大了對言論的負擔，超出了推進政府合法利益的必要性’”。

在涉及TikTok的類似案件中，一家美國上訴法院已同意快速審議政府提出的上訴。在行政當局下令禁止從蘋果和谷歌的美國應用店下載TikTok後，首都華盛頓的一位聯邦法官9月末下令暫緩執行這項禁令。聯邦第九巡迴上訴法院上星期同意快速審理政府方面提出的上訴。