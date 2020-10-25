拜登：特朗普面對疫情舉起白旗！

美國總統大選日期一天天逼近。拜登繼續在防疫上向特朗普發起猛攻。拜登25日表示 : 白宮辦公室主任馬克·梅多斯(Mark Meadows)說現任政府並不想控制疫情，而是要加快疫苗推向市場。拜登表示：不幸的是，該病毒繼續在我們國家不受控制地運行，這不足為奇，白宮內不也沒有控制好嗎？！拜登表示，美國有今天是特朗普疫情初期舉起白旗的後果。

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拜登表示：白宮辦公室主任馬克·梅多斯(Mark Meadows)表態是誠懇的。新冠病毒出現一開始；特朗普的策略就是舉起白旗投降的做法。拜登表示，特朗普希望大家忘掉病毒。特朗普的意思是忘掉它，病毒就不存在了。

美國單日確診病例已經接近9萬例；死亡人數高達22萬5千人。

美國副總統邁克·彭斯辦公室宣布，主任馬克·肖特被確診感染新冠病毒，而兩位總統候選人拜登和特朗普則發表了關於該國疫情的矛盾信息，前總統奧巴馬錶示，特朗普政府完全無法應對新冠病毒。

美國副總統辦公室在聲明中說，肖特已開始醫學隔離，副總統和他的妻子接受了檢測，結果為陰性，目前狀況良好。

聲明指出，彭斯與他的辦公室主任肖特聯繫密切，但是，在與白宮醫療部門協商後，他將繼續他的競選之旅。

美國媒體彭博社報道說，馬蒂·奧布斯特是與副總統最親近的政治顧問之一，新冠病毒。根據美國新聞網站ABC的說法，邁克·彭斯辦公室的多名員工都在接受醫學隔離。

據《紐約時報》報道，白宮辦公廳主任馬克·梅多斯試圖隱瞞這些消息。

美國總統本人上個月感染了新冠病毒，入院接受了4天的治療，之後出院並恢復競選活動。

在此背景下，唐納德·特朗普和喬·拜登就美國疫情分別向對方提出了指控，並發表了互相矛盾的言論。特朗普總統要求學校開學，並在威斯康星州舉行的一次競選集會上表示，因新冠肺炎死亡的人數減少了85％。

特朗普在北卡羅來納州的競選集會上保證，美國將從抗議封鎖措施造成的經濟損害中迅速恢復過來，並說：“這次選舉是在特朗普實現偉大復蘇與拜登施加全面隔離之間作出選擇。”特朗普嘲諷拜登競選團隊對待疫情過於謹慎。

另一方面，民主黨候選人拜登批評了特朗普政府應對大流行的政策，並警告說，如果該政府不加大努力遏制病毒傳播，未來幾個月將有更多美國人因該病毒失去生命。

拜登在賓夕法尼亞州的一次競選集會上說：“在上周四晚上的辯論中，特朗普仍在說這種病毒將消失，我們正在學習如何與之共存，我在辯論中告訴他，我們不了解如何與之共存，你是在問我們如何因這種病毒去世，這大錯特錯。”

民主黨候選人補充說，專家指出，未來幾個月內，可能有20萬美國人死於新冠病毒。

通過是，美國前總統貝拉克·奧巴馬還指責特朗普政府在處理新冠大流行以及自然災害方面是“徹頭徹尾的失敗者”。

奧巴馬在佛羅里達州邁阿密舉行的支持拜登的競選集會上說：“唐納德·特朗普不會突然保護我們所有人，他甚至不能採取基本措施保護自己。”即指特朗普感染新冠住院。