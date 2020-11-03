美國大選投票日 民眾希望選後社會不要太亂

美國總統大選3日正式投票，許多民眾當天抽空前往投票所投下手中神聖的一票。對於未來，美國選民期望選後能見到和平，恢復社會秩序。目前，白宮附近的眾多商業場所已在過去幾天內用木板遮住門窗，防止在選後的騷亂中遭遇“打砸搶”。

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美國總統大選3日正式投票，儘管已經有大約1億人提前投票，但仍有不少選民選擇在3日前往投票所，投下自己手中神聖的一票。

位於華盛頓特區市中心的第一資本體育場（Capital One Arena）是當地主要的投票中心，許多人3日抽空前去投票。

作家麥克瑞爾（Robert McRuer）將票投給民主黨候選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）。他認為美國總統特朗普毀了這個星球，也毀了這個國家。

如果拜登當選他會不會慶祝，麥克瑞爾回答說當然會；但如果是特朗普當選，他說他想明天會有很多人相當沮喪。

至於拜登就任後的第一件事，麥克瑞爾認為首要是糾正特朗普的所有錯誤，因為特朗普破壞環境、許多人因新冠病逝、經濟被摧毀，新任總統需要修補所有這些錯誤。

麥克瑞爾也認為，這是件相當不容易完成的事，但他期待能將美國拉回正軌，以創造比現在更進步的未來。

拉丁裔的巴爾德斯（Angel Valdez）雖然不願透露自己將票投給誰，但表示新任總統最重要的一件事是恢復和平，因為現在已經有太多暴力。目前，白宮附近的眾多商業場所已在過去幾天內用木板遮住門窗，防止在選後的騷亂中遭遇“打砸搶”。

據彭博社報道，由於擔心選舉日前後發生暴力事件，美國人今年正以創紀錄的速度儲備各類武器，槍支銷量與去年同期相比暴增了91%。非洲裔、女性以及那些之前沒有槍支的人都開始經常光顧槍支商店。