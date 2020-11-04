拜登在密歇根州微弱領先 特朗普要求重新計票

截至周三晚，仍無法在兩位美國總統候選人中分出勝負。特朗普已採取法律行動要求立即中止拜登領先的密歇根州的計票工作。據愛迪生研究公司(Edison Research)的報道，拜登在密歇根州得票率為49.4%；特朗普為48.8%，選票差距太近了，不到1%，特朗普重新計票的要求是合理的。

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特朗普2020競選經理斯特皮恩(Bill Stepien)說：“隨着密歇根州的選票繼續清點，這個州的總統競選仍然非常緊張，就像我們一直知道的那樣。”

斯特皮恩說：“特朗普總統的競選團隊沒有得到密歇根法律所保證的有意義的進入眾多點票地點觀察開始投票和點票過程的機會。”

“我們今天已經向密歇根法院提起訴訟，要求停止計算，直到獲得允許為止。我們還要求審查那些在我們無法有意義地獲得准入權的情況下已公開和清點的選票。特朗普總統致力於確保密歇根州和其他地方的所有合法選票都得到統計。”

內華達州的最新點票結果要等到周四上午。這種膠着狀態恐怕要持續下去。拜登贏得關鍵州威斯康辛州選票後，特朗普團隊一度放風說會要求重新點票。

根據愛迪生研究公司(Edison Research)的報道，關鍵州威斯康辛州99%的點票工作已經完成。拜登得票率為49.4%；特朗普為48.8%，選票差距不到1%。特朗普（Donald Trump）的連任競選團隊要求威斯康星州重新計票。

特朗普的競選經理比爾·斯特皮恩在一份聲明中說：“威斯康星州的幾個縣出現了違規行為，這使人們對結果的有效性產生了嚴重質疑。總統將要求重新計票，我們將立即這樣做。”