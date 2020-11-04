特朗普的帖子再被臉書和推特審查。

美國大選結果漸漸出爐之際，特朗普總統的帖子再次遭到推特（Twitter）和臉書（Facebook）的“言論審查”。

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在美國各州開票結果漸漸出爐的時候，特朗普也在臉書、推特上發文，但特朗普的推文再次遭到推特和臉書的“言論審查”。特朗普先後發了兩個帖子，其中一個寫道：“今晚我將發表聲明：大勝！”這條貼文被臉書標上了事實審核標籤。點入以後則會看到臉書自己的計票中心，其中特朗普獲得的選舉人票數，遠低於大部分媒體推定的初步結果。

特朗普發表的另一則貼文中則說：“我們票數大幅領先，但他們卻想盜竊選舉成果。我們絕不會讓他們得逞。投票所關閉後，投下的選票不能算數！”這一條貼文，被兩個社交媒體限制。

用戶在獲許看特朗普的推文前，首先看到的是推特給貼的標籤，上面顯示：“此推文中共享的部分或全部內容存在爭議，可能會誤導選舉或其它公民程序。”

下方還有一個“了解美國2020年選舉安全工作的信息”的標籤，點入後可看到推特的說明頁面，上面寫道：“我們將標記或刪除旨在恐嚇或勸阻人們參加選舉、或其他公民程序的虛假或誤導性信息。”

用戶不能點贊或轉推特朗普的帖子，只被允許引用迫使其他用戶對所謂的“誤導”推文做出反應的帖子。

特朗普總統在這個選舉期間與兩大社交媒體推特和臉書爭執不斷，尤其在內容審查問題上。根據福克斯新聞的數據，上個月的一項最新研究顯示，自2018年5月以來，兩家科技巨頭都對這位總統進行了高達65次的審查。