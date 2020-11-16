美SpaceX公司載人飛船順利升空飛往國際空間站

美國新創科技公司SpaceX的一枚獵鷹9號火箭15日晚按計畫自佛羅里達州肯尼迪太空發射中心發射升空，順利進入預定軌道，載着四名宇航員飛往國際空間站。這意味着美國國家航空航天局將擺脫此前長達9年對俄羅斯火箭運載的依賴。

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三名美國宇航員及一名日本宇航員將在飛行27小時後，於17日國際標準時間清晨四點左右抵達國際空間站。

美國副總統彭斯在發射中心見證了這一歷史性時刻。

SpaceX公司載人飛行項目負責人向媒體表示， 許多人多年努力，建成了前所未有的最安全的太空飛行發射及運載裝置。

這是SpaceX公司的首次運營式載人飛行。此前該公司已在今年5月底至8月首次展示飛行成功，將兩名美國宇航員送入國際空間站，並在隨後順利將他們送回地面。

2021年，SpaceX還將完成兩項美國國家航空航天局的載人飛行任務，法國宇航員托馬-佩斯凱(Thomas Pesquet) 就將在明年春季“搭船”飛往國際空間站。SpaceX未來15個月內還有四次物資運載任務。

在這些與國家航空航天局的合作飛行項目之外，SpaceX還計畫在明年年底與另外一家私營空間站開發商合作飛行。這將是一次與國家宇航機構無關的私營行為。

這也是在太空領域，美國國家航空航天局的太空飛行任務首次完全交由私人企業執行。國家航空航天局稱這是一個新世紀的開始。

SpaceX載人航天飛行進入運行階段，意味着俄羅斯不再獨霸太空載人飛行器發射。但美國國家航空航天局並不準備停止與俄羅斯航天部門的合作。航天合作是目前美俄兩國少數尚能友好合作的領域，但20多年的合作關係開始有所鬆懈。俄羅斯將不參加美國國家航空航天局希望在月球附近開設小型空間站的計畫。美國希望在2024年重返月球。國家航空航天局已與日本和歐洲的其他太空開發機構簽署了合作協議。但美國國會尚未批准這項需要注資數百億美元的項目。候任總統拜登到目前為止也未表態會否繼續支持此項目。