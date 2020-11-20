Covid-19：墨西哥死亡人數越10萬大關

墨西哥的Covid-19疫情是繼美國ˎ 巴西ˎ 印度之後，第四個染疫死亡人數超過10萬的國家。而且，即將面臨新一波大爆發。

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美洲國家墨西哥因感染Covid-19的死亡人數在2020年11月19日周四就已超過10萬，這是官方的正式統計數字。墨西哥目前是繼美國ˎ 巴西ˎ 印度之後，全球染疫病亡人數排第四的國家。當局擔心，該國的疫情走向有如歐洲的發展趨勢，即將面臨新一波大爆發。

十萬患者病亡，這對墨西哥而言是一個具有象徵性的ˎ 痛苦的數字大關。但就感染病毒人數上而言，墨西哥目前在本次疫情重災區-美洲大陸上的排名還更靠後。墨西哥是繼美國ˎ 巴西ˎ 印度之後，全球第四個染疫死亡人數超過10萬的國家。而且，它在這一排行榜上位居第四位已有數月之久。

墨西哥不戴口罩不罰款

本台RFI記者Alix.H周五（2020年11月20日）發自墨西哥城報道說，在本次疫情初期，當局排除為戰疫採取強制措施。大部分墨西哥國民沒有資源應對長期的自我禁足措施。首都墨西哥城市長在本周還表示：不戴口罩不罰款，也不準備宵禁，就算疫情程度超過了最高警戒水平。

在歐洲於最近幾個月里把疫情控制於較高嚴重層度之際，墨西哥還在擔心情況會繼續惡化。當地學校依然關門，但社會生活已經重新恢復，這賦予了戴口罩和使用洗手液的理據。

墨西哥上周末大搞促銷

墨西哥的黑色星期五促銷Buen fin，上周末吸引了大量消費者。筋疲力盡的醫護人員則擔心，當人們忘記了在一個衛生醫療體系原本就脆弱的國度里存在醫院飽和風險時，出現更糟糕的情形。