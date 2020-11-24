美國總統權利交接有哪些步驟？

美國總統特朗普雖然沒有公開承認敗選，但已推文同意開始和當選總統拜登進行權力交接。權利交接有哪些步驟？

廣告 繼續瀏覽後續

在總統大選後進行有序的權力交接，這是美國執行了近60年的一項法律規定。國會希望以此保障國民始終擁有一個有效運作的政府。1963年制定的相關法律中寫道，“因政府業務交接引起的任何中斷都可能產生不利於美國及其公民安全和福祉的後果。”

美國通常在選出新總統後就立即開始為期兩個月的交接準備工作。

特朗普將執政到明年1月20日，在此之前可以繼續住在白宮，繼續乘坐總統專機“空軍一號”。但是在政治上，他的權力將受到限制。

美國總統權力交接過渡期的每一天都很重要。因為美國總統從上任第一天起就必須負起重任，尤其是在國家安全問題上。作為三軍總司令，美國總統要對130萬士兵負責，也掌握着緊急情況下批准使用核武器的密碼。美國總統及政府還要對高達近5萬億美元的財政預算負責。

過渡期內，當選總統將得到篇幅超過1000頁的政府手冊和200頁的《美國政府政策性和輔助性職位》手冊，上面列有約9000個需要總統重新任命的職位。當選總統不僅要任命內閣，還要任命白宮、各政府部門的數千個職位。大約有1200個職位需要參議院確認。

拜登的過渡團隊從現在起可以使用600多萬美元的國家財政撥款。此外，其團隊成員可以正式和政府官員交流，而不是像之前那樣因被拒絕而走非官方渠道。

另外，在所有各州的計票結果得到驗證確認後，選舉結果將在12月8日前寄到華盛頓。538名選舉人將於12月14日投票。最好的情況下這只是一個形式，是各州投票結果的反映。

投票結果將於1月6日在國會兩院共同的會議上宣布。下屆美國總統和副總統是誰，這時也將做出官方宣布。

美國總統就職典禮將於當地時間2021年1月20日中午12點在華盛頓國會大廈前舉行。新總統當天將入住白宮。