賓州高院駁回否決結果訴求 特朗普翻盤希望渺茫

美國賓夕法尼亞州的最高法院周六確認了上訴法院的裁決，駁回了美國總統特朗普競選團隊提出的阻止宣布當選總統拜登在戰場州賓夕法尼亞州獲勝的請求。法新社評論說，這使特朗普推翻選舉結果的可能性微乎其微。

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美國賓夕法尼亞州的最高法院周六駁回了美國共和黨的一項訴訟，確認了此前上訴法院的裁決，再度駁回了特朗普團隊要求該州的郵寄選票無效的上訴。這項訴訟是由共和黨眾議員邁克·凱利（Mike Kelly）牽頭提出，但是，最高法院的七名法官中有五名認為該訴求應該給予駁回，認為不應該剝奪該州690萬選民的投票結果。周六的裁決是共和黨人試圖推翻搖擺州選舉結果所遭受的最新的挫折。

上周末，賓州聯邦法官馬修·布蘭恩（Matthew Brann）駁回了特朗普團隊的上訴，法官裁決否決選舉結果的訴求缺乏證據並且違背美國的憲法。

根據賓州的點票結果，拜登以8萬票的微弱優勢險勝特朗普。這項裁決促使賓夕法尼亞州的共和黨參議員帕特·圖密（Pat Toomey）在昨天晚間的聲明中呼籲特朗普承認敗選。他說：“特朗普總統已經用盡所有可能的法律選擇來挑戰賓夕法尼亞州總統大選的結果。”

到目前為止，美國多個搖擺州已經確認拜登當選，特朗普總統雖然拒絕承認失敗，但是，他也公開表示將接受下個月大選舉團的投票結果，白宮也已經開始同拜登過渡政府合作。

此舉美國總統選舉結果為何如此引發爭議？是否有大規模的舞弊行為？旅美異議學者胡平日前刊登長篇評論文章對此作出了詳細的分析，他認為特朗普的支持者之所以認為選舉結果有出入，其主要原因是在關鍵州的競選造勢活動現場特朗普人氣很旺，而且參議院選舉結果中共和黨明確佔優勢。對此胡平的解釋是事實上選民在挑選總統與參議員時並未選擇同一個政黨。另外，對許多選民的來說，雖然他們並不特別喜歡拜登，關鍵是要推翻特朗普。這就是為什麼他們選擇了拜登。