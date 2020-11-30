美國總統當選人拜登（Joe Biden） 和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）11月30日將開始接獲全美最敏感的國家機密，以備在2021年元月20日就職。拜登和賀錦麗所將接獲的是高度機密的“總統每日簡報”，內容是美國情報系統所蒐集最重要的情報摘要，由國家情報總監辦公室（ODNI）彙集編寫並提交。

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即將卸任的特朗普總統11月24日批准將簡報送交一份給拜登，也就是在特朗普政府批准正式展開向拜登交接過程的次日。

目前還不確定，簡報如何提供給拜登與賀錦麗，因為簡報是因應現任總統的需要和興趣而製作，比如特朗普閱讀的簡報側重於圖象，而且他偏好紙本；前任總統奧巴馬則是在有安全防護的平板電腦上看簡報。由於事涉敏感，簡報通常由一名職業情報人員親自提交。

奧巴馬的回憶錄中寫道：“某一天我可能讀到索馬里恐怖主義基層組織或伊拉克動亂，或是中國與俄羅斯正研發新式武器系統。簡報幾乎永遠會提到潛在的恐怖主義陰謀，而無論如何含糊、消息來源如何薄弱或如何不可行，這顯示情報界已盡職調查，以免招致如同911事件後的批評。”

回憶錄中並說，當時的第一夫人蜜雪兒．奧巴馬稱，總統每日簡報是“死亡、毀滅和恐怖大全”。

78歲拜登與愛犬玩耍時扭傷右腳，醫生：細小骨折

美國總統當選人拜登（Joe Biden）團隊11月29日表示，78歲的拜登跟寵物犬玩耍時不慎滑倒，送醫發現右足有微小骨裂。

拜登28日和家裡的兩隻德國牧羊犬之一梅傑（Major）玩耍時，不慎滑倒受傷。

拜登私人醫師歐康納（Kevin O’Connor）透過拜登辦公室發表聲明說：“初步X光影像並未顯示任何明顯骨折。”

聲明說：“經後續的電腦斷層掃描證實有髮絲狀（微小）的骨裂…在中足的位置，可以預期的是他將在未來幾周穿着醫療復健鞋。”

拜登本月20日才過78歲生日，他將成為美國史上最高齡的總統。