Covid-19: 美國舊金山市強化抗疫措施

Covid-19病毒對美國造成的人員傷害進一步擴大。在新確診人數又創新高的同時，醫院可調用的急救空床位數量迅速減少。舊金山市長表示，按照疫情當前的發展節奏，醫院搶救室里的床位在聖誕節前將會飽和。

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美國在過去24小時里，又有超過22萬5千個新確診病例，2千5百人死亡。感恩節後，當局擔心Covid-19疫情擴大。另一讓人感到不安的消息是，醫院搶救室里的空床位數量出現了危險地減少，許多醫院已十分接近飽和，尤其是在已宣布宵禁的加利福尼亞州。

據本台RFI記者Eric.D-S周六（2020年12月5日）發自舊金山的報道，本周有12萬加利福尼亞人感染上Covid-19，相當於一個伯利克市（Beerkeley）的全城人口。這是自疫情發生以來到目前最糟糕的情形。金州（Golden State）數據顯示，加利福尼亞4千萬人口，現在平均每天有1萬7千名新確診病人，比兩周前高出60%。加州民主黨籍州長Gavin Newsom已決定在晚上22點至早晨5點間，實施宵禁。

加利福尼亞在今年三月中旬是美國首個決定封城的州。而且一些戰“疫”措施至今還尚未取消。但現在已經無法足以應對疫情的擴大。州長已在周五宣布新措施。一旦某地醫院搶救室里的床位飽和率達到85%，就需開始實施新的抗疫措施。

在舊金山，醫院搶救室里的床位飽和率已達75%。市政府毫不遲疑地做出決定，從周日晚起禁止包括室外餐館ˎ 酒吧和理髮館在內的幾乎所有公眾場所。市長London Breed認為，按照當前的節奏，醫院搶救室里的床位在聖誕節前就會飽和。人們現在應該去改變疫情發展的趨勢。