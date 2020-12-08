美媒體: 拜登有意任命退役將軍奧斯丁出任國防部長

據美國多家媒體7日報道，當選總統拜登有意任命退役f非洲裔將軍勞埃德-奧斯丁擔任下任國防部長。最早披露此消息的Politico網站稱，拜登會在8日正式宣布此項提名。

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紐約時報、CNN 及ABC電視台都先後確認了這一消息。但拜登團隊周一晚間時對此依然保持沉默。

倘若拜登此項提名獲得參議院確認，奧斯丁將是美國歷史上首位非洲裔國防部長。

奧斯丁現年67歲，他也是首位領導美國中央司令部的非洲裔司令官。此前他參加了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。也曾是美軍駐中東地區的指揮官。拜登在奧巴馬任下擔任副總統時，奧斯丁曾主持了2011年美國自伊拉克撤出5萬士兵的行動。

奧斯丁畢業於著名的西點軍校。在美國陸戰隊服役40多年。2016年退役後，進入國防工業服務。他因此也引發一些進步陣營的批評。

倘若拜登團隊證實這項提名，他還需要獲得參議院確認。但據法新社報道，一些美國國會議員以及國家安全問題專家都反對這項任命，認為奧斯丁退役時間尚不足7年，國會需要為此做出特別批准。2016年，特朗普任命馬蒂斯為國防部長時，國會也曾特別批准。共和黨參議員Amash7日在推特上發言指出，法律禁止剛剛退役的將領出任國防部長。拜登不應當成為第二位違反這項法律規定的總統。

應當於明年1月20日宣誓就職的拜登7日表示，他會在本周五宣布未來國防部長的人選

輿論看好的另一位可能出任拜登的國防部長一職的人選是一名59歲的女性，米歇爾-弗洛爾諾。此人在奧巴馬總統任期時，曾是國防部第三號人物。7日，她獲得了眾議院三軍聯席委員會主席、民主黨重要人物史密斯的支持。但民主黨內左翼人士認為弗洛爾諾與軍工產業關係過於密切。

拜登與其副總統搭檔賀錦麗此前承諾，他們將zu'jian一個能夠反應美國不同聲音的多元政府。