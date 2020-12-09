Covid-19 : 拜登拿出美國抗疫方案

宣布勝選的拜登拿出了一個應對美國Covid-19病毒的簡潔方案，對抗疫情是拜登執政頭百日的工作重心。

廣告 繼續瀏覽後續

宣布贏得2020年美國總統大選勝利的美國民主黨政治領袖拜登（Joe BIDEN）把對抗Covid-19疫情作為其任內初期的工作優先重點。拜登現已任命墨西哥裔的加利福尼亞前總檢察長Xavier Becerra出任其在2021年1月20日就職後的首任衛生部長。拜登現已拿出了一個執政後百日內的戰“疫”方案。

據本台RFI記者Eric de S周三（2020年12月09日）發自舊金山的報道，拜登在其大本營Wilmington介紹，他上任百日內的抗疫方案分三個步驟：口罩ˎ 疫苗和讓學生回校上課。拜登宣布，他將要求必須儘可能地戴口罩，在上任後的一百天內，所有的人都必須戴口罩。這是控制Covid-19蔓延最簡單的辦法。拜登還想在其執政百日內，讓一億美國人接種疫苗，那將是美國有史以來最有效的一次疫苗接種行動。

拜登承諾科學地引導抗疫

應對美國當前的Covid-19疫情，拜登將主要依賴兩人：未來的美國衛生部長Xavier Becerra和備受尊重的白宮前高級衛生顧問ˎ 但遭特朗普埋怨的美國著名免疫學家Dr. Anthony Fauci。免疫學家認為，面對疫情，應該以科學的方式來管理。

特朗普希望繼續領導美國

與此同時，仍在尋求連任的特朗普總統在白宮主持了一場Covid-19峰會，但沒有邀請拜登團隊的任何一名成員。當有記者提問，為何會這樣，拒絕認輸的特朗普總統回答說，大家走着瞧，誰將領導下屆美國政府，他希望下一屆美國政府仍將是一個特朗普政府。