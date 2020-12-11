特朗普離任前再處決死刑犯， 7月以來第9人

美國一名死刑犯12月11日接受注射死刑。這是即將卸任的特朗普政府自今年7月以來第9次執行聯邦死刑。

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法新社報導，40歲的非裔美國人柏納（Brandon Bernard）11日在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄接受注射死刑。

1999年，當年18歲的柏納在德州犯下雙重謀殺案。柏納與另外4名非裔青少年綁架了一對來自愛荷華州的年輕白人牧師夫妻，他們強迫受害人提領現金後開槍射殺，並在車上焚燒屍體。由於此案發生在一處美軍基地，因此在聯邦法庭裁決。

當年開槍者是19歲的維阿瓦（Christopher Vialva），柏納則是向車子縱火。兩人在2000年被判處死刑。維阿瓦今年9月接受注射死刑處決，其他共犯則因當時犯案年齡不到17歲，逃過死刑。

柏納由於當年犯案時年輕，並在獄中表現良好，超過50萬人連署為他請命，呼籲特朗普政府給他減刑到無期徒刑，其中一位高呼刀下留人的是美國實境秀女星金卡戴珊。

自今年7月特朗普下令恢復執行死刑、中斷連續17年未處決死刑犯的紀錄以來，柏納成為美國政府處決的第9人。特朗普政府宣佈於明年1月20日離任前，至少還會有好幾次的執行死刑安排。過去131年以來，即將卸任的美國總統傳統上會在過渡期間暫緩執行死刑。

特朗普任內最後一次執行死刑將是明年1月15日，距離拜登就職前僅5天。拜登已誓言要終結聯邦死刑。