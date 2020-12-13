新冠疫苗：美國周一開始首輪接種

美國官員透露，因為輝瑞/BioNTech新冠疫苗得到緊急授權，美國公眾將從12月14日開始接種疫苗。首輪接種的養老院和醫療工作者人數在3百萬左右。但這款疫苗需在零下70攝氏度環境中保存。輝瑞估計，每日會有20架飛機運送疫苗。

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負責監管分發工作的佩納將軍（Gustave Perna）表示，首批300萬劑疫苗已於本周末運送到各個州145個接種點。美國食品與藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）對媒體表示：按計畫，1月14日開始為第一批美國人接種“輝瑞-BioNTech”疫苗。 明年2月為1億人接種疫苗；到明年6月為全部人口接種疫苗。

該疫苗針對新冠病毒有效率高達95%，而且美國食品和藥物管理局（FDA）認為該疫苗是安全的。

在美國，與新冠病毒相關的死亡案例12月12日單日達到3309個。數據來源於約翰-霍普金斯大學網站，是全世界任何地方單日最高死亡數字。疫情開始以來確診人數高達160萬例；死亡人數接近30萬。

自11月以來，美國的新冠病毒死亡人數一直在急劇上升。

美國食品和藥物管理局曾受到特朗普政府的巨大壓力。在周五授權緊急使用輝瑞/BioNTech疫苗後，該機構表示，此舉是全球疫情中的一個“重要里程碑”。

在12日的新聞發布會上，負責監管分發工作的佩納將軍表示，“在未來24小時內”疫苗將被裝入運輸集裝箱，開始分發各地。

他表示，“預計周一各州145個接種點將收到疫苗；周二還有425個，周三是最後的66個。”他補充，下周將完成輝瑞/BioNTech新冠疫苗的初步交付，覆蓋約300萬人。

佩納告訴記者，他“100%有信心”，將打敗新冠病毒。不過，他也表示，雖然過去一周取得不少進展，但“在每個美國人都能獲得疫苗之前，我們還沒有完成任務”。

輝瑞公司的疫苗已經在英國、加拿大、巴林和沙特阿拉伯獲得了監管部門的批准。與這些國家一樣，美國衛生部門預計將優先為醫療工作者和養老院提供首批疫苗。