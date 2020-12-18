Covid-19：美國當局批准Moderna疫苗

美國生物技術公司莫德納（Moderna）研發的抗Covid-19病毒疫苗獲得美國藥品主管當局批准。

廣告 繼續瀏覽後續

正處於Covid-19病毒第二波嚴峻疫情中的美國，食品藥品監督管理局（FDA） 在批准了由輝瑞（Pfizer）制藥廠與德國生物科技公司（BioNtech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗之後,周四（2020年12月17日），又緊急批准了由美國生物技術公司莫德納（Moderna）研發的另一種疫苗。莫德納（Moderna）疫苗，現已成為美國市面上第二種可以接種的抗Covid-19病毒疫苗。

據本台RFI記者Loubna Anaki周五（2020年12月18日）發自紐約的報道，美國在本周初發起大規模抗Covid-19病毒疫苗接種行動後，食品藥品監督管理局再次批准新的疫苗予以加持。美國食品藥品監督管理局認為，莫德納的抗Covid-19病毒疫苗應該儘快得以運用。這一最終決定應該在周五拍板敲定。六百萬支疫苗將於本周末就發送全美，補充已於本周一開始分發各地的三百萬支輝瑞疫苗。

莫德納疫苗有優點

就美國當局而言，莫德納疫苗的好處在於，它可以運送的地域範圍更廣闊，可達邊遠偏僻的地區。因為，它可以在正常溫度下得以保存，相反，輝瑞的疫苗需要保持在攝氏零下70度(-70°C)。以這兩種已獲得審批通過的抗Covid-19疫苗，美國人將可提高生產速度，保證未來供應之所需。目前，優先供應醫護人員和養老院。

美國生物技術公司莫德納（Moderna）研發的抗Covid-19病毒疫苗。 une dose indiquant "Vaccine Covid-19" à côté du logo de la société de biotechnologie Moderna © JOEL SAGET AFP/File 法新社

美國疫情十分嚴峻

本次疫苗接種行動，正處美國Covid-19病毒疫情持續攀升之際，確診感染病例已超過1700萬例。周三有3700多人染疫病亡。周四又有3200多人病歿。至此，美國自Covid-19病毒疫情爆發以來，已有總數超過31萬人死亡。

另據法新社周四（2020年12月17日）發自華盛頓的消息，美國專家小組當天以20人投票贊成，無人反對，1人棄權的表決結果，建議緊急批准麻薩諸塞州莫德納（Moderna）生物技術公司的抗COVID-19病毒疫苗，為最快在本周末開始運送600萬劑疫苗鋪路。美國可能是全球第一個批准使用莫德納抗Covid-19病毒疫苗的國家。