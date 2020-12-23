加拿大感染Covid人數增加 魁北克警惕

存檔圖片：加拿大魁北克省因疫情取消原定在聖誕期間的四天聚會許可。 Image d'archive: La province du Québec a notamment annulé sa décision de permettre de se rassembler pendant quatre jours à Noël.

加拿大感染Covid-19病毒人數增加，魁北克省當局擔心民眾在歲末年終節慶期間，不顧禁令照樣聚會。當地各黨派領袖聯合呼籲民眾，節前要提高警惕。

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北美加拿大感染Covid-19病毒的患者人數在不斷攀升，尤其是在安大略省（Ontario）和魁北克省（Québec），剛剛遭遇自今年三月份疫情爆發以來，死亡人數最多的一周。說法語的魁北克當局十分擔心，民眾在去舊迎新的歲末年終節假日期間，不顧禁令歡聚一堂。

據本台RFI記者Pascale Guéricolas周三（2020年12月23日）發自魁北克報道，為了引起輿論注意，加拿大魁北克四大政黨自Covid-19疫情爆發以來，首次團結在一起，召開聯合新聞發布會。這也是為了緩解當地不堪重負的衛生體系之需。

魁北克省疫情危急

加拿大魁北克省當前疫情危急。出自魁北克未來聯盟的省長與其它三大政黨領袖同席而坐發布消息，進一步賦予了嚴肅氣氛。當地醫院已臨近飽和，因為，在有大量Covid-19患者需要治療的同時，醫院人手不足。數以千計的醫護人員已被感染，或已遭隔離。

存檔圖片：加拿大魁北克省省長 François Legault Image d'archive: le Premier ministre du Québec. © MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP 法新社

安大略省宣布封城

加拿大人口最多的安大略省已經宣布封城，從12月26日星期六起開始實施，當地學校新年過後的開學已經延遲，全省封閉至2021年1月9日周六。然後，根據疫情發展再做決定。

魁北克省團結互助

加拿大人口第二多的魁北克省也宣布類似封城措施，一直到明年1月11日星期一。魁北克還取消了原定在聖誕期間的四天聚會許可。魁北克互助黨（Québec solidaire）發言人指出，與省長並肩是為醫務人員考慮。這即不是聽話，也不是順從，這是與冒着自己的生命危險，日復一日挽救他人的人民表示互助。魁北克各黨派的民選代表們希望轄內民眾，儘可能地限制接觸。對此，魁北克演藝界人士也予以支持。