美民主黨眾議員罕見在2000美元現金補助問題上與特朗普立場一致

在推翻特朗普否決國防授權法案的周一當天，美國眾議院也表決通過向民眾發放2,000美元現金補助的提議，以在大流行期間增加對美國人的救助，路透社指出，這一次民主黨議員罕見地與總統特朗普立場一致。受此一消息鼓舞，亞洲股市周二普遍上揚。

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雖然這項措施在參議院的命運還不得而知，但特朗普周日簽署了2.3萬億美元的疫情法案，其中包括派發600美元，已經在周一將美股推至紀錄高位，因其增強了人們對經濟復蘇的樂觀情緒。

周二，亞洲股市跳漲，日股觸及30年高位，因冀望期盼已久的美國新冠救助計畫能夠擴大。同時英退貿易協議支撐投資者風險偏好。

MSCI明晟亞太地區（除日本）指數上漲0.46%，澳洲股市.AXJO上漲0.55%。日本股市日經指數.N225跳漲1.63%，觸及1990年8月以來最高，中國股市滬深300指數.CSI300上漲0.1%。

路透社續稱，特朗普上周威脅說，如果國會不把補助金額從600美元提高到2,000美元，並削減其他支出，他將阻止2.3萬億美元的援助和支出一攬子計畫。

周日，特朗普放棄了他的要求，因為與國會的鬥爭可能會導致政府停擺。

但在眾議院佔多數席位的民主黨議員早就提議向民眾發放2,000美元的現金補貼，他們希望在周一的投票中利用與特朗普在這一點上的共識推動這一提議，或者至少讓共和黨議員公開反對它。

特朗普在11月的大選中敗給民主黨挑戰者拜登，並將於明年1月20日卸任。目前尚不清楚特朗普為何放棄阻止該法案的威脅，轉而簽署該法案。