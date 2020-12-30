入境加拿大 必須出示新冠病毒檢測陰性報告

為了遏制新冠狀病毒危機，加拿大將要求所有搭飛機入境的乘客在抵達加拿大時必須出示3天之內做的病毒測試報告，呈現陰性者才能入境。不過渥太華尚未宣布新規定生效的時間。聯邦公共安全部長布萊爾(Bill Blair)說，加拿大邊境服務局將在增加派駐陸路邊境和機場的人手，以確保加拿大人理解新的規定要求。

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該測試必須是PCR test- 被視為新冠病毒測試的黃金標準。這些測試需要在實驗室中進行，通常至少需要一天的時間才能得出結果。新規定有望未來幾天內生效。

布萊爾在12月30日在渥太華舉行的新聞發布會上說：“除非絕對必要，否則我們強烈建議不要旅行。如果你必須旅行，請了解回國後必須遵守指南並隔離14天。這不僅是正確的事情，而且是法律。如果不這樣做，可能會導致嚴重的後果。”

許多人批評渥太華對旅行限制過度寬鬆，而安省財政廳長還在2月13日與妻子一起出國進行私人旅遊，遭到輿論嚴重批評。

布萊爾強調，儘管有出示病毒檢測報告的新規定，也不會取消14天隔離期的政策。他說，違反檢疫法規可能會導致長達6個月的監禁或高達75萬元的罰款。他說：“儘管有明確的公共衛生指南，但仍有一些加拿大人出於非必要目的而出國。這些加拿大人當然有權返回家園，但當他們回來時，他們有法律和道德上的責任需要進行隔離。”

布萊爾承認，登機前的檢測報告不是靈丹妙藥，但他說該規定具有一定的效果，進一步防止病毒入境傳播。航空公司將確保旅客在登上飛往加拿大的飛機之前提供陰性測試。

聯邦保守黨衛生評論員加納(Michelle Rempel Garner)和聯邦保守黨公共服務及採購評論員胡斯(Pierre Paul-Hus)對這項病毒檢測陰性報告發表了聯合聲明，稱：“很高興杜魯多政府最終接受我們的建議，將為返回加拿大的國際旅行者實施病毒測試規定。但是，由於缺少這一消息的細節，導致目前在國外的加拿大人感到恐慌，政府實施旅行封鎖已有數月的時間，今天提出一個隨便的公告，而沒有實際、周密和透明的計畫。國外的加拿大人理應得到更好的待遇。”

聲明要求政府應儘快說明：規定何時生效？目前在國外的加拿大人會有豁免權嗎？如果目前已在國外的加拿大人無法在外國地區獲得檢測，該怎麼辦？PCR-test的種類有所不同，是否有規定哪一種測試？為何要求航空公司管理？是否航空公司要來扮演執法角色？

保守黨稱，一些國會議員已經收到很多來自海外驚慌失措的旅客的諮詢，顯然民眾有很多困惑，政府應該要儘快釋疑。