特朗普回應電話門 網民爭議 社會撕裂

特朗普周六給佐治亞州負責選務的州務卿拉芬斯佩爾（Brad Raffensperger）打電話，尋求對方支持其在佐治亞州大選翻盤。約一小時的對話次日被親民主黨的華盛頓郵報公布了一段兒錄音。特朗普隨後發推回應這個電話門，網民跟貼互懟，凸顯社會撕裂。

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據法國新聞台Francinfo今早1月4日播放了特朗普的錄音片段，特朗普在電話中說，"找回11780張選票，比拜登多1票就行。因為我們贏了這個州”。特朗普還說，"你知道他們做了什麼，你卻不說出來：這是犯罪，你不能任由這種事情發生，這對你來說是一個很大的風險。"

佐治亞州州務卿布拉德-拉芬斯伯格在一名州律師的陪同下聽電話，他反駁特朗普說，"我們認為我們的數據是對的。"

這個電話錄音曝光之前，特朗普曾表示，佐治亞州務卿拉芬斯佩爾以沒有能力來回應他的要求。拉芬斯佩爾則否認。

據悉，佐治亞州已3次重新點票，結果都沒有推翻大選結果。特朗普陣營反對僅僅把選票重數一遍，而是要求核對簽名。特朗普認為，包括佐治亞州在內的幾個搖擺州，如果剔除所有非法的選票，點算所有合法的選票，便足以扭轉選舉結果。

特朗普在這個電話錄音被公布後，發了一個推特回應表示：我們在電話中所談論的搖擺州的選票數量非常大，足以決定選舉結果。只有民主黨人和一些“徒有其名的共和黨人”（RINO） 敢於質疑這一點，儘管他們已經知道這是真的。

網民爭論

名叫Kim 的女網民在特朗普這個貼後面反駁說：這不是真的。 你輸了。 你要求佐治亞州務卿“找到” 1萬1千張選票，來推翻選舉，這是犯罪。 我祈禱更有勇氣的人記錄你們通過捏造信息來推翻選舉的犯罪活動。

一條名為twentyonereasons的推文反唇相譏：他們真的有一段視頻顯示，一旦監票員不在場，他們就從桌子底下拖出一些“行李箱”。視頻證據難道不可信嗎？如果我在攝像頭面前搶劫一家商店，但他們無法確認我的身份，這就意味着我沒有做這件事嗎？

網民理查-布蘭德（Richard Brandt）貼出那個著名的投票站視頻的截圖說：是的，從來沒發生過。

名叫埃德溫（Edwin Suijkerbuijk）的網民說，這個視頻片段之前，你可以看到他們往票箱裡放票...。

全球一體化撕裂社會

特朗普推文後面經常可見兩派網民唇槍舌劍，從這些網民的爭論可以看出，這次美國大選讓美國社會的嚴重撕裂曝光於天下。

有評論指出，站在拜登一邊的有：主流媒體背後的資本大佬，華爾街，矽谷，好萊塢...，他們都是全球一體化的“贏家”還有代表他們的民主/共和兩黨建制派，甚至一些法官；而站在特朗普一邊的很多是中產階級和鄉村保守派群體。

可以預見，不論是拜登上位，還是特朗普連任，美國社會撕裂已成定局，那是30年全球一體化之後重新洗牌的新格局。

目前正值美國參眾兩院1月6日開會認證拜登勝選結果的前夕，以泰德-克魯茲為首的12名共和黨參議員，要求針對大選舞弊立即成立調查委員會調查，否則他們說，將會在1月6日國會認證大選舉人投票結果時，不承認拜登當選。