美國參院最後兩席歸誰：特朗普/拜登都去佐治亞助選

美國本次大選最後兩個聯邦參議院議席的爭奪戰在佐治亞州展開。在第二輪決選前夕，特朗普和拜登周一都去佐治亞州，分別在多爾頓和亞特蘭大為本黨候選人助選。這次選舉關乎聯邦參議院的控制權。

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特朗普周一晚間將在佐治亞州西北部的多爾頓（Dalton）市舉行集會，支持兩名共和黨籍參議員競選連任。這兩人是50歲的凱莉-呂弗勒（Kelly Loeffler）和71歲的戴維·珀杜(David Perdue)。如果周二他們兩人都能獲勝，共和黨將在參議院佔據52席。

拜登則前往佐治亞州首府亞特蘭大展開活動，為兩名民主黨籍候選人助選。此二人分別是51歲的黑人牧師候選人拉斐爾-沃諾克（Raphael Warnock），和33歲的影音製作人喬恩-奧索（Jon Ossoff）。如果他們獲選，民主黨與共和黨將在參議院50比50。

特朗普的副總統邁克-彭斯則會在亞特蘭大南部農業區造勢，支持兩名共和黨籍參議院候選人連任。

佐治亞州這兩個聯邦參議院議席將決定美國聯邦參議院的控制權由民主黨或共和黨掌握。民主黨已在眾議院佔多數，前民主黨即議長佩羅茜也已獲得連任，為期兩年。

之前，佐治亞州已有超過300萬選民通過郵寄投票。一般認為，參加郵寄投票的選民，多是民主黨的支持者。

據報道，佐治亞州已重新檢票，該州負責選務的共和黨籍州務卿拉芬斯佩爾表示，數字是正確的。但特朗普陣營要求該州剔除非法選票，只點算合法選票。

美國總統大選已過去兩個月，儘管法院多次作出不利於特朗普的裁決，但特朗普仍拒絕向民主黨人拜登認輸。他指控對方在包括佐治亞州的搖擺州進行大規模作弊，竊取了這次選舉。10多名參議員宣布他們將在1月6日國會認證選舉人團投票結果時，對拜登提出挑戰。