德外長：特朗普及支持者要接受美國選民的決定 不要踐踏民主

美國總統特朗普1月6日向大批支持者喊話永不放棄、永不認輸後，部分支持者闖入國會大廈，與警方爆發衝突，國會認證總統大選結果的程序被迫延後。特朗普隨後呼籲抗議者保持和平。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）隨後表示：這些場面太令人震驚；民眾選舉結果必須得到尊重。法新社柏林報道，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)在推特上表示：特朗普及支持者最終應接受美國選民的決定，並停止踐踏民主。”他還表示：“煽動性言論最終會變成暴力行動”。拜登表示：特朗普應該立即對着影頭呼籲立即停止對國會的“包圍”，這簡直是場暴動。英國首相約翰遜表示，國會大廈的場面太不光彩了。

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法新社報導，抗議者闖越安全警戒線1個多小時後，特朗普上推特（Twitter）表示：“請支持我們的國會警察局和執法單位。”“請保持和平！“

眾議員奇爾迪（Dan Kildee）表示，特朗普支持者試圖進入眾議院大廳，警員為保護場內議員而拔槍。這名議員還說：“我們已接獲指示趴在地上，戴上（稍早配置的）防毒面具。“

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名女性胸部中槍倒在國會大廈地板上，情況危急。

美國國會6日下午召開聯席會議，將對2020年總統大選結果做最後認證。根據各州選舉人團投票結果，民主黨候選人拜登（Joe Biden）贏得勝選。

尋求連任的特朗普至今仍不承認敗選，頻頻指稱選舉舞弊、大選結果遭到竊取，他6日中午在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話。

特朗普表示，勝選結果遭到民主黨、假新聞媒體竊取，“這是他們一直在做的事“，”我們永不放棄，我們永不認輸。“