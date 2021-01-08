佩洛西： 擔心特朗普可能下令發動核攻擊

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）1月8日指出，她已與國家軍事首長談話溝通，確保“不穩定的”總統特朗普在最後幾天任期內，無法發動核子攻擊。至於是否彈劾總統，拜登表示他會尊重參眾兩院的意見。拜登還表示，特朗普不參加他的就職典禮是一件好事。

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法新社報導，美國民主黨國會頭號人物佩洛西表示，她與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）談話，“討論可行的預防措施，以避免一位不穩定的總統展開軍事敵對行動、存取發射代碼和下令核子攻擊”。

在她致民主黨同僚的信函中，佩洛西還表示準備對特朗普發動彈劾程序，如果他不自願辭職，或副總統彭斯（Mike Pence）不展開允許他和內閣讓這位總統去職的程序。

她說：“如果這位總統不迫切且心甘情願地離開，國會將展開我們自己的行動。” 據美國《福布斯》雜誌1月6日的報道，儘管因為煽動右翼團體衝擊國會而飽受指責，但無可否認的是，特朗普依然還是美國總統，是擁有核武庫“唯一控制權”的人。因此，有美媒猜測衝擊國會失敗之後，核按鈕或成為特朗普下一個翻盤的招，更叫人為之緊張的是就連其助手也擔憂地表示，特朗普近日的精神狀態“很不穩定”。

這意味着特朗普可能隨時按下核按鈕，或因當不了總統就毀滅世界。這絕非是開玩笑。美國核專家金斯頓·雷夫就表示，“我們確實應該擔心”。另一位核專家安基特·潘達也表示，美國的核武控制系統，只需要發射命令“合法有效”就可以了，而特朗普的總統身份使他擁有核密碼，而通過核密碼發布的任何命令，“都將被視為有效的”。