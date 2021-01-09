闖入國會多人身份被確認後遭起訴

美國司法部8日起訴15名衝擊國會大廈的示威者，並公布了其中13人的姓名及他們所面臨的指控等詳細信息。情節嚴重三人為國會山“巫師”傑克·安吉利（Jake Angeli）、扛走佩洛西講話台的亞當·約翰遜（Adam Johnson）、西弗吉尼亞議員德里克·埃文斯。民主黨人和共和黨人均呼籲將埃文斯開除。

廣告 繼續瀏覽後續

國會山“巫師”傑克·安吉利真名為雅各布·安東尼·錢斯利·安吉利，因涉嫌非法和暴力進入國會大廈並進行不法行為而被捕並被起訴。他是一名意大利裔美國人，32歲，他的臉龐經常引起親特朗普的示威，因此在媒體上廣為人知。他是QAnon（陰謀論）堅定追隨者，根據該陰謀論，所謂的“深國”的神秘力量正在以各種方式試圖推翻特朗普。

亞當·約翰遜（Adam Johnson）不僅對着攝影師示威者攻陷了眾議院議長佩洛西的辦公室，在她的辦公桌前留下字條，而約翰遜則扛走了她的講話台。之後，有網友發現，講話台被掛到eBay上拍賣，售價曾一度高達14980美元。真可謂是天不怕、地不怕。

西弗吉尼亞議員德里克·埃文斯進入了國會大廈，並被控進入美國國會大廈禁區後進行直播。司法部網站披露的信息顯示，被起訴的15人中包括來自阿肯色州的理查德·巴尼特(Richard Barnett)，他6日闖入國會大廈內眾議院議長佩洛西的辦公室，坐在佩洛西辦公椅上並把腳放在辦公桌上，相關照片在互聯網上廣泛傳播。聯邦調查局在阿肯色州的一所房屋中將其抓捕並押送。

15名示威者大多被指控非法闖入國會區域或在國會區域有暴力及妨礙治安行為。

司法部說，另有約40人被逮捕並在哥倫比亞特區高等法院被起訴。他們面臨的指控包括非法闖入國會區域、違反宵禁規定以及有與槍支相關的犯罪行為等。美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷表示，聯邦調查局將繼續對參與騷亂的人進行調查。

6日，在美國國會參眾兩院舉行認證大選結果的聯席會議期間，部分暴力示威者衝擊國會大廈，導致會議中斷數小時。事件造成4名示威者和1名國會警察死亡。國會警察局長史蒂文·森德在騷亂事件後辭職。

FBI在加緊追捕特朗普的支持者，和在本周三進入國會大廈的人員。同時FBI制定了一份“讓美國再次偉大MAGA”的通緝名單，並發動全國最高執法機構對他們進行逮捕和指控。