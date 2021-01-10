眾議院或於周一對特朗普提出彈劾條款

美國總統特朗普支持者日前闖入國會與執法人員發生衝突，導致5人喪命，民主黨正準備對特朗普發動第2次彈劾。國會眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩10日表示，彈劾條文可能12或13日提出。

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克萊伯恩（James Clyburn）告訴有線電視新聞網（CNN）：我想條文11日就可以擬好，可能在12日或13日提出，我想本周就會提出。

法新社報導，以往彈劾需要花上數周時間，然而民主黨人表示，這次彈劾程序可謂超乎尋常地加速進行。不過即便如此，彈劾程序可能也無法在總統當選人拜登於1月20日宣誓就職前完成。

民主黨籍聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）警告，除非特朗普主動下台，或副總統彭斯（Mike Pence ）和內閣多數成員援引美國憲法第25修正案將特朗普免職，否則民主黨人將展開彈劾程序。

佩洛西9日透過社群媒體推特（Twitter）表示，特朗普精神錯亂且危險，必須下台。

根據聯邦眾議院民主黨籍議員劉雲平（Ted Lieu），迄今已獲至少180名國會議員署名的彈劾文本把國會遇襲事件全歸咎到特朗普身上。

文本寫道：“特朗普總統嚴重危及美國和其政府機構安全。他威脅民主制度的健全性，阻撓權力和平交接，並且破壞三權分立。”