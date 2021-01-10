Covid-19 : 加拿大魁北克百年首次宵禁

加拿大魁北克省面對Covid-19疫情的不斷惡化，百年來首次宣布宵禁。

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加拿大魁北克省24小時里感染Covid-19病毒的確診人數已超越3000人門檻，當局百年來首次嘗試宵禁措施。

據本台RFI記者Pascal Guéricolas 周日（2021年1月10日）發自蒙特利爾的報道，加拿大魁北克省長在社交網絡上，以悲情的聲調懇請民眾儘力而為，遵守宵禁規定。魁北克省全境自1918年爆發的西班牙流感至今，已有百年沒有實施過宵禁了。

宵禁至少四個星期

執行宵禁措施的警方表示，已做好準備對晚上20點至凌晨5點之間違反宵禁令在外遊盪者執法。當地警長組織負責人Didier.D在採訪中表示，20點時，人們在街頭可以看到警察執法；在部分街區，警察還會亮起警燈。違令者可能會被罰800歐元至4000歐元。這一宵禁措施將一直執行到四周後的2月8日。

宵禁獲得民眾支持

民調顯示，70%的魁北克人支持執行這一已經百年沒有採取過的宵禁措施。當地一家法式咖啡店的女店主在接受採訪時說，需要讓民眾最終理解，需要這麼一個階段，顧及到所有的人。臨近的食品雜貨店老闆則對用宵禁措施來阻擋疫情蔓延的有效性持懷疑態度。他覺得，現在已經亂了手腳，防疫措施老在變，隨風轉向。

法廣存檔圖片：加拿大魁北克首位Covid-19疫苗接種者Gisèle Lévesque， 攝於2020年12月14日 Image d'archive RFI: Gisèle Lévesque, la première Canadienne à recevoir une dose de vaccin anti-Covid-19, à Québec, le 14 décembre 2020. © Pat Lachance/Quebec Ministry of Health and Social Services via REUTERS 路透社

當局注意到，有很大一部分民眾不遵守社交距離。不過，魁北克安全部門的推文說，儘管曾發生意外，但民眾對遵守宵禁措施表現出極佳的合作態度。