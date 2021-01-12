特朗普與彭斯結成臨時聯盟 指國會彈劾案會激起“巨大憤怒 ”

法新社發自華盛頓的報道，特朗普與彭斯周一晚在白宮會面，顯示他們結成暫時聯盟，共同反對民主黨人罷免特朗普的意願。特朗普今天周二指國會對他的彈劾案“可笑至極”，會引發“巨大憤怒”。他並說，“我不希望出現暴力。”

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據法新社1月12日發自華盛頓的報道，周一晚上，特朗普會見了副總統邁克-彭斯，彭斯顯然已決定與特朗普建立反對民主黨人的暫時統一戰線，他拒絕了民主黨要求他觸發憲法第25條修正案罷免特朗普的呼籲。

同時在國會，一個將載入史冊、很可能抵押唐納德-特朗普最終政治前途的程序正在準備之中。他確實可以成為史上第一個被國會兩次啟動彈劾程序的美國總統。

美國聯邦眾議院預計在周三審議彈劾訴狀，並於當天進行表決。特朗普周二表示，針對他的彈劾程序 "可笑之極"。他認為此舉會在美國各地引起了 "巨大的憤怒"。

特朗普總統在白宮花園表示說， "這是歷史上最大的獵巫行動的繼續（......），它引起了巨大的憤怒。" 特朗普補充說“我不想要暴力”。這是他在1月6日衝擊國會暴力事件發生後，首次向媒體發表聲明。

在任期結束前8天的動蕩中，白宮房客特朗普以鬥志昂揚的語氣保證說，他在發生國會衝擊事件之前，向支持者發表的演講很 "恰當"。他並譴責推特等社交網絡暫停其賬號是 "災難性錯誤"。

特朗普在白宮花園說了這番話之後，便飛往德克薩斯州去視察阿拉莫邊境牆。