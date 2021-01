中美洲移民大軍將啟程 墨西哥等三國忙準備

墨西哥、危地馬拉和洪都拉斯當局周一宣布,他們正在準備應對從洪都拉斯北部出發,前往美國的移民隊伍。這支隊伍是在網上號召集結的,指望拜登會放鬆移民政策...

在社交網絡發起組建移民“大篷車”隊伍的號召後,大批移民應於周五在拜登就職前5天,從洪都拉斯北部出發。這些尋找“美國夢”的隊伍,認為拜登將軟化美國的移民政策。

據法新社1月11日發自洪都拉斯首都特古西加爾巴消息,墨西哥,危地馬拉,洪都拉斯3國當局代表團周一視察了洪都拉斯和危地馬拉之間的邊境哨所科林托(Corinto)。此處位於洪都拉斯首都特古西加爾巴以北大約200公里。

危地馬拉當局在一份聲明中表示,他們的目標是確定接待這個移民隊伍應採取哪些措施。將“優先考慮幫助無人陪伴的未成年人和弱勢群體”。

危地馬拉當局的聲明還說,如果說“移民是一項權利”,那麼移民也必須遵守進入危地馬拉領土的規定,特別是需要出示冠狀病毒(Covid-19)檢測陰性的證明和身份證件,包括未成年子女的身份證件。

墨西哥、危地馬拉和洪都拉斯還在一份聯合聲明中宣布,要支持 "安全、有序、合法"的移民,要加強打擊 "非法移民勞工和人口販運"活動。

自去年12月以來,社交網絡上一直流傳着組建 "2021年1月15日移民大篷車隊伍的邀請。如同2018年10月以來組織的12支移民隊伍一樣,這次移民隊伍也將從洪都拉斯第二大城市聖佩德羅蘇拉(San Pedro Sula)出發,這是洪都拉斯的工業中心和經濟引擎。

墨西哥,薩爾瓦多和危地馬拉準備移民的人都紛紛相應這個號召,表示他們會在半途加入洪都拉斯這支移民隊伍。

潛在的移民正在逃離自己國家的暴力和苦難,而去年11月的兩場颶風造成的破壞和冠狀病毒大流行造成的經濟衰退讓情況更糟。

此前,中美洲移民大軍遭到美國總統特朗普下令加強邊境管制措施。他甚至在邊境部署了軍事人員。

特朗普昨天周二前往德克薩斯州阿拉莫邊境牆。在那裡,他發表了簡短講話,呼喚一個 "和平與平靜 "的時代。特朗普說了一句英文諺語: “當心你自己許的願” (Be careful what you wish for)。網上有些評論認為這是對拜登說的。