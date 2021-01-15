巴西宣布已提出緊急接種疫苗申請

巴西衛生部長宣布，如果國家衛生監督局（Anvisa）及時批准緊急申請，Covid-19疫苗接種行動將於1月20日星期三啟動。

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本台RFI法文網周五（2021年1月15日）刊文透露，巴西衛生部長周四Eduardo Pazuello在與近百名市長開會時宣布，Covid-19疫苗接種行動預計將於1月20日下周三啟動，如果巴西國家衛生監督局（Anvisa）及時批准已提交的緊急申請。巴西衛生當局計畫在本周日處理上述申請，涉及這一緊急程序的相關疫苗是中國科興公司（Sinovac）研發的疫苗CoronaVac和另一種由英國牛津大學（Oxford）與阿斯利康藥廠（AstraZeneca）聯合研發的疫苗。

Image d'archive RFI: Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria (C), le secrétaire à la Santé de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn (I), et le directeur de l'Institut Butantan, Dimas Covas (D), exposent le vaccin CoronaVac au siège de Butantan à Sao Paulo, Brésil, 7 janvier 2021. © NELSON ALMEIDA AFP 法新社

巴西Covid-19疫情嚴峻

據本台RFI記者Martin Bernard發自聖保羅的消息，巴西北部的亞馬遜州已於1月14日周四決定，因醫院窮於招架蜂擁而至的Covid-19患者，宣布在晚上19點至早上6點，實施為期十天的宵禁措施。在該州首府瑪瑙斯（Manaus）多家醫院已經無法為需要急救的患者提供氧氣。專家指出，在此情況下，患者就算逃過一死，也會留下不可逆轉的後遺症。一些憤怒患者家屬在醫院前抗議，並各自想辦法尋找氧氣。

Image d'archive RFI : le vaccin AstraZeneca / Oxford approuvé par la British Medicines Agency (MHRA) © Justin Tallis AFP/Archivos 法新社

巴西衛生當局十分擔憂

巴西當局已出動軍機，在一周內送來了400個氧氣罐，但依然不夠用。醫院已經多日無法面對患者人潮。二百多名患者已通過飛機被疏散到巴西其他地區的醫院。巴西現在正處於來勢兇猛的第二波疫情，全國2億1千2百萬人口中已有20多萬人染疫而亡。亞馬遜州的死亡率高出巴西全國平均水平近半。